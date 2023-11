Manhattan Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Bewertung einer Aktie umfasst viele verschiedene Faktoren, darunter auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Manhattan zeigt die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was die Gesamteinschätzung der Aktie weiterhin als "Schlecht" bestätigt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs von Manhattan liegt bei 182,31 USD, während der aktuelle Kurs bei 224,67 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +23,24 Prozent und die Distanz zum GD50 bei +9,73 Prozent liegt, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Manhattan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,34 Prozent, was eine Outperformance von +41,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und von 37,39 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Manhattan-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -5,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Manhattan eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.