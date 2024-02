Manhattan Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktie von Metis Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 5,79 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Metis Energy eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Bewertung für diese Faktoren als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Metis Energy zeigt aktuell einen Wert von 66,67, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 96, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer negativen Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Marine" verzeichnete Metis Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,29 Prozent, was eine Underperformance von -51,96 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Metis Energy um 55 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.