Manhattan Aktie: So kann man sich irren!

Bei Metis Energy hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Metis Energy in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies wird ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Metis Energy daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Metis Energy mit 0,025 SGD mittlerweile um 16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Daher fällt die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" aus. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Wer derzeit in die Aktie von Metis Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Marinebranche einen um 8,12 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Metis Energy nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 40 insgesamt 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine", der bei 46,34 liegt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.