Manhattan Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Erkenntnisse über eine Aktie liefern. Bei Manhattan zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet hat Manhattan ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine schlechte Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen über Manhattan in den letzten Wochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet und erhält eine gute Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Manhattan derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.