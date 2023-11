Manhattan Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten Wochen konnte bei Metis Energy keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,033 SGD 34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar 45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und die Diskussionen in den sozialen Medien sich weder stark mit positiven noch negativen Themen befassten.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 40, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Marine) von 34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.