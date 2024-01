Mangold Fondkommission AB Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mangold-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 55,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Mangold-Aktie mit 2500 SEK nun -2,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -10,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der Auswertung des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Tendenzen in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Somit erhält die Mangold-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Mangold-Aktie in den letzten zwei Wochen neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung der Mangold-Aktie als "Neutral".

