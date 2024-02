Mangold Fondkommission AB Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen. Die Bewertung von Mangold erfolgt anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mangold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 53,37 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2695,7 SEK für den Schlusskurs der Mangold-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2510 SEK, was einer Abweichung von -6,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Unterschieds wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2561,8 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-2,02 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Mangold also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Mangold. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mangold festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Anzahl der Beiträge ausgemacht wurden, erhält Mangold in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Mangold eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.

