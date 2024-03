Manganese X Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Manganese X Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,11 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,1 CAD, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,12 CAD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Manganese X Energy-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Manganese X Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Manganese X Energy-Aktie liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,43, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.