Manfield Chemical Holdings im Check!

Die Pan Asia Data-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,65 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,188 HKD liegt, was einem Unterschied von -71,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,18 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Pan Asia Data-Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Pan Asia Data wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Pan Asia Data liegt bei 57,14, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Pan Asia Data in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.