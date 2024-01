Manfield Chemical Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Stärke Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Pan Asia Data betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,77 Punkten, was bedeutet, dass die Pan Asia Data-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 42,65, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pan Asia Data-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell 0,62 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,185 HKD weicht daher um -70,16 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,18 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Pan Asia Data-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Berücksichtigung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird Pan Asia Data insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Diskussionen rund um Pan Asia Data auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Pan Asia Data bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.