Manfield Chemical Holdings Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Technologie-Unternehmen Pan Asia Data wurde in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat Kommentare und Beiträge analysiert und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Pan Asia Data Aktie mit einem Kurs von 0.183 HKD aktuell 1,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -73,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pan Asia Data wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird das Wertpapier von Pan Asia Data daher insgesamt als "neutral" eingestuft.