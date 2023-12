Manfield Chemical Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Pan Asia Data gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pan Asia Data liegt bei 68,75 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pan Asia Data derzeit 1,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -73,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" betrachtet.

In den letzten zwei Wochen wurde Pan Asia Data von privaten Anlegern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "neutral". Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "neutral"-Einstufung.