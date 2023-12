Mandrake Resources Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Mandrake ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Mandrake liegt der RSI7 bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Mandrake derzeit gut abschneidet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 liegen bei 0,04 AUD, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Mandrake. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung positiv ist, während die technische Analyse eine neutrale bis positive Bewertung ergibt. Allerdings zeigt die Diskussionsintensität im Internet eine eher negative Stimmung, was in einer Gesamtbewertung von "Schlecht" resultiert.