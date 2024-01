Mandrake Resources Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Bewertung von Mandrake-Aktien Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer negativen Bewertung dieses Punktes. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mandrake-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mandrake-Aktie bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält Mandrake auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mandrake momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Mandrake auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eher neutral gegenüber Mandrake eingestellt waren. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.