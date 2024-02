Mandrake Resources Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktienanalyse von Mandrake zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum durchschnittlich waren. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung erfahren, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen neutralen Wert von 50. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger führt.

In technischer Hinsicht zeigt die gleitende Durchschnittskurs der Mandrake einen Wert von 0,04 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,038 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -5 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 AUD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".