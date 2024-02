Mandarin Oriental Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Mandarin Oriental":

Die Aktie von Mandarin Oriental wird aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 237,41 als 1131 Prozent teurer bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem KGV von 19,29. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Mandarin Oriental eine Performance von -21,11 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,58 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -21,68 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,66 Prozent, wobei Mandarin Oriental 15,45 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Mandarin Oriental wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Mandarin Oriental derzeit bei 1,63 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 1,49 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -8,59 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,52 USD ergibt sich eine Differenz von -1,97 Prozent, was ein "Neutral"-Signal für die Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den technischen Analysen.