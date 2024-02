Mandarin Oriental Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Mandarin Oriental":

Die Entwicklung von Mandarin Oriental wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. In der Gesamtbewertung ergab sich somit für Mandarin Oriental in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 237,41 und liegt mit 1131 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mandarin Oriental. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mandarin Oriental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,63 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,5 USD weicht somit um -7,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs von 1,53 USD nah am gleitenden Durchschnitt (-1,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Mandarin Oriental-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.