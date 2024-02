Mandarake Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Mandarake-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 1841 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (2082 JPY) um 13,09 Prozent darüber liegt und die Aktie daher als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 2268,28 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,21 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mandarake-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Mandarake-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Mandarake-Aktie in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Anlegerstimmungen wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt, was zu der Gesamteinstufung der Mandarake-Aktie als "Neutral" führt.