Mandarake Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf die Diskussionen zu Mandarake wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Mandarake zeigt aktuell einen überkauften Wert von 76,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 55. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mandarake-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1826,37 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2109 JPY weicht um +15,47 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 2233,26 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mandarake war überwiegend positiv, mit zehn grünen Tagen und überwiegend neutralen Tagen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung mit einem "Gut" führt. Dadurch ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.