Mandarake Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Mandarake-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 1854,24 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2232 JPY, was einem Unterschied von +20,37 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 2289,62 JPY, was zu einer ähnlichen Bewertung wie der letzte Schlusskurs (-2,52 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mandarake eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält und insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden, weshalb auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge keine signifikanten Unterschiede ausgemacht wurden. Mandarake erhält daher in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis liegt der Wert für Mandarake weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Mandarake-Wertpapier in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.