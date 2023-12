Mandarake Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Mandarake in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Mandarake ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls positive Ergebnisse. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 0,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mandarake-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1636,97 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2226 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Bewertung von Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. In diesem Fall wurden neutralen Kommentare und Themen rund um Mandarake in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Neutral" erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Mandarake, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und der Stimmung in den sozialen Medien.

