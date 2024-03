Mandalay Resources Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Aktie von Mandalay zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,76 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 1,53 CAD einen Abstand von -13,07 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,63 CAD, was einer Differenz von -6,13 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht.

Die Analysten bewerten die Mandalay-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 3 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 96,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Mandalay-Aktie erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen war die Diskussion verstärkt von negativen Themen geprägt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.