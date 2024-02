Mandalay Resources Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Aktie Mandalay liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,6 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mandalay insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde, bestehend aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 106,9 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Mandalay daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Mandalay gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wird anhand der Anzahl der positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien bewertet. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen als abnehmende Aufmerksamkeit bewertet und daher mit "Schlecht" eingestuft. In Summe erhält Mandalay daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Mandalay überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Mandalay in Bezug auf die Stimmung als "Gut" betrachtet werden muss.