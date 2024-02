Mandalay Resources Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analysten bewerten die Aktien von Mandalay positiv. Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es 1 positive und keine negativen Einschätzungen. Kurzfristig betrachtet, liegt das Rating bei 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht-Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 CAD, was einen potenziellen Anstieg von 104,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,47 CAD) bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage in der Diskussion über Mandalay. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Mandalay-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,84 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,47 CAD lag, was einer negativen Abweichung von 20,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,77 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild ausgemacht werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Mandalay eine gemischte Bewertung aus den verschiedenen Analysen.