Manchester United bekennt sich zu UEFA-Wettbewerben

MANCHESTER (dpa-AFX) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich trotz des Urteils zur Super League gegen einen neuen Wettbewerb gestellt. "Unsere Position ist unverändert", teilte der Verein am Donnerstag mit. Man bekenne sich zu den Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union UEFA und kooperiere weiterhin mit der Premier League sowie der Club-Vereinigung ECA.

Manchester United gehörte ursprünglich im Frühling 2021 zu den Initiatoren der nach heftigen Protesten verworfenen europäischen Super League. Aus England waren auch die Topclubs Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Tottenham Hotspur und FC Arsenal zunächst mit an Bord. Nach lautstarken Fan-Protesten und Kritik aus Gesellschaft und Politik zogen die Vereine aber ihre Mitwirkung zurück.

Die Regierung in London kündigte an, sie werde die Teilnahme britischer Clubs an solchen neuen Wettbewerben gesetzlich verhindern. Als Folge des ersten Super-League-Versuchs war in Großbritannien unter anderem eine unabhängige Regulierungsbehörde gegründet worden, die zum Beispiel dafür sorgen soll, dass die Clubs auf der Insel solide wirtschaften./bvi/DP/tih