Manchester United Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Manchester United wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird zunächst der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, was einen aktuellen Wert von 20,1 USD ergibt. Da der letzte Schlusskurs bei 14,43 USD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -28,21 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 18,91 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt. Der aktuelle RSI-Wert für Manchester United beträgt 93,86, was als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hingegen zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.