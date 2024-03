Manchester United Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen bezüglich des Unternehmens Manchester United. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Manchester United Aktie inzwischen auf 20,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,37 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -28,68 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 19,12 USD, was einen Abstand von -24,84 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Manchester United Aktie derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 91,91 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich der Manchester United Aktie in den sozialen Medien gab. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.