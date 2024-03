Manchester United Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten Wochen konnte bei Manchester United eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich in positiven Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden. Dieses Kriterium bewerten wir daher positiv. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei besonders an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Manchester United neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 93,64, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 mit 69,65 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Manchester United derzeit auch aus dieser Perspektive als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie sowohl dem GD200 als auch dem GD50 gegenüber eine negative Abweichung aufweist.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Aktie von Manchester United auf der Grundlage von unterschiedlichen Analysemethoden.