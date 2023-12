Manchester United Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Manchester United betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 51,06 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,74 an, dass Manchester United als "Neutral" betrachtet wird.

Bei der Beurteilung eines Aktien-Sentiments zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Manchester United zeigt sich eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Manchester United besonders negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Manchester United aktuell bei 20,68 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 18,75 USD erreicht hat, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.