Manchester United Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Manchester United-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 20,41 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,5 USD, was einem Unterschied von -4,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,76 USD zeigt mit einer Abweichung von -1,32 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Manchester United liegt bei 61,93 bzw. 51,82 Punkten. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft und erhält in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien zu Manchester United zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit insgesamt acht positiven und fünf negativen Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Manchester United daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Manchester United-Aktie daher sowohl aus technischer Sicht als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.