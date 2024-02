Manchester United Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Manchester United-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,36 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,57 USD weicht um -13,7 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage mit 20,02 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,24 Prozent), was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Manchester United-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zum Thema Manchester United spiegeln eine klare Stimmung wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Manchester United-Aktie zeigt einen Wert von 72,91 für den RSI7 und 62,89 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung zu einer negativen Stimmung bei Manchester United festgestellt. Dies basiert auf einer Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, sowie einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.