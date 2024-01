Manchester United Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für Manchester United: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Manchester United verläuft aktuell bei 20,52 USD. Der Aktienkurs ging selbst bei 20,91 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +1,9 Prozent entspricht und die Einstufung "Neutral" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 19,31 USD angenommen, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Manchester United unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Manchester United-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (35,73) ergibt eine "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Manchester United.