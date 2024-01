Manchester United Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Manchester United liegt bei 52,08, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Manchester United besonders positiv diskutiert, jedoch waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen vorherrschend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Manchester United aktuell bei 20,48 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 20,2 USD, was einen Abstand von -1,37 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 19,57 USD ergibt sich eine Differenz von +3,22 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Manchester United-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.