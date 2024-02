Manchester United Aktie: Knallt es bald?

Die technische Analyse der Aktie von Manchester United zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,43 USD einen Abstand von -23,76 Prozent zum GD200 (20,24 USD) hat, was nach charttechnischer Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,59 USD, was wiederum einen Abstand von -21,24 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Manchester United festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Manchester United in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht".

Auch die Analyse der Anlegermeinungen auf sozialen Plattformen ergab hauptsächlich negative Kommentare und Befunde in den letzten zwei Tagen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Manchester United zeigt ebenfalls negative Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 94,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch -verkauft an und wird daher neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine durchweg negative Bewertung der Manchester United-Aktie.