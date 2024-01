Manchester United Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Manchester United-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl für den 7-Tage-RSI (31) als auch für den 25-Tage-RSI (35,73). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und nur fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung ebenfalls positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Einstufung aufgrund der 200-Tage-Linie der Manchester United-Aktie bei 20,52 USD. Der Aktienkurs lag bei 20,91 USD, was einem Abstand von +1,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einen positiven Abstand von +8,29 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung für die Manchester United-Aktie basierend auf dem RSI und dem Anleger-Sentiment, während die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung eher negativ ausfallen.