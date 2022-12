Das Management von DAZN rechnet mit Konkurrenz durch Apple & Netflix: Und übersieht den wichtigsten Konkurrenten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Sport-Streaming ist ein wichtiger Markt, DAZN ist ein Top-Akteur in diesem Bereich, wobei das Management offenbar neue Konkurrenz in Form von Apple (WKN: 865985) und Netflix (WKN: 552484) vermehrt einpreist. Die These ist: Zukünftig dürften sich diese Streaming-Anbieter ebenfalls auf beliebte Sport-Formate stürzen. Wie zum Beispiel die Champions League oder auch Bundesliga-Rechte.

Die CEO von DAZN gehe sogar davon aus, dass sich Apple und Netflix Sportrechte ab diesem Stadium sehr explizit ansehen. Das ist möglich, zumal es in der Vergangenheit bereits erste Indikationen dafür gegeben hat. Meiner Meinung nach übersieht sie dabei jedoch einen Konkurrenten, der ebenfalls Relevanz besitzt. Sehen wir uns das näher an.

DAZN spricht von Netflix und Apple, ich sehe Walt Disney

Es ist aufmerksam von DAZN, sich auf Apple und Netflix zu konzentrieren. Diese beiden Akteure im Streaming-Markt haben bereits Schritte dahin gehend gemacht, dass das Segment relevant sein dürfte. Der entscheidende Faktor ist für mich jedoch Walt Disney (WKN: 855686), das nicht nur Schritte in diesen Markt geht. Nein, sondern mit ESPN und ESPN+ bereits über ein passendes Angebot verfügt.

Walt Disney werden nicht nur Ambitionen nachgesagt, sondern der US-Konzern ist hier bereits vertreten. Zudem schien das alte Management um CEO Bob Chapek sogar zu planen, in den Bereich der Live-Sportwetten einzutauchen. Auch das scheint eine logische Verknüpfung zu sein und würde eines voraussetzen: Live-Sport, idealerweise über ein eigenes Streaming-Angebot.

Möglicherweise ist eine Kopplung oder ein Querschnittsangebot ebenfalls möglich, um Sport auch in den Dienst Disney+ zu integrieren. Unwahrscheinlich ist es für mich jedenfalls nicht, dass Walt Disney DAZN zukünftig Konkurrenz machen könnte. Und nicht nur Netflix oder Apple.

Ein umkämpfter Content-Markt

Das, was wir von der DAZN-Prognose jedenfalls mitnehmen sollten, ist das Folgende: Sportrechte können ein neuer, umkämpfter Content-Markt sein. Neben diesem Streaming-Anbieter könnten unter anderem Apple und Netflix auf den Geschmack kommen. Beziehungsweise das Interesse der Verbraucher an diesen Formaten entsprechend über eigene Angebote zu kanalisieren.

Aber Walt Disney sehe ich als prädestiniert an, um in diesem Markt Fuß zu fassen. Schließlich besitzt das Management bereits ein Sportangebot und die Indikation hat in der Vergangenheit nahegelegt, dass man dieses Angebot durchaus noch erweitern könnte.

Der Artikel Das Management von DAZN rechnet mit Konkurrenz durch Apple & Netflix: Und übersieht den wichtigsten Konkurrenten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

