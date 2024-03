Man Yue Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Man Yue zeigt eine Bewertung von 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 0,41 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,37 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 0,35 HKD, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet kaum Änderungen an und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass über Man Yue in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Man Yue insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.