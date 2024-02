Man Wah HoldingsADR Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI der Man Wah-Aktie liegt derzeit bei 68,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den RSI auf 25 Tage ausdehnen, ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch hier als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, und daher auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Man Wah-Aktie der letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 5,41 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 4,59 HKD deutlich darunter liegt, ergibt sich ein Unterschied von -15,16 Prozent. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten und einen Wert von 4,93 HKD erhalten, liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit -6,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Man Wah-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Man Wah als unterbewertet angesehen, da das KGV von 9,89 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist, der 30,44 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Man Wah war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Da sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten haben, wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

