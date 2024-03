Man Wah Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Man Wah Holdings":

Die Stimmung gegenüber der Aktie von Man Wah wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, wie unsere Analysten festgestellt haben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie geführt hat.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Man Wah aktuell eine negative Differenz von -1,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", was von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet wurde.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Man Wah im letzten Jahr eine Rendite von -32,08 Prozent erzielt, was 29,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie aktuell 36,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Man Wah liegt bei 20,21, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls eine Bewertung von "Gut" erhält.