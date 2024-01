Man Wah Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Man Wah Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Man Wah-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 60. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ihm ein "Neutral"-Rating zuweisen. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Man Wah weder überkauft noch überverkauft (Wert: 58,7). Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Man Wah somit ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Man Wah haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Die Dividendenrendite von Man Wah liegt bei 4,72 Prozent und damit 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Man Wah eine Performance von -36,53 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 19,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -55,53 Prozent im Branchenvergleich für Man Wah bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,15 Prozent im letzten Jahr. Man Wah lag 40,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.