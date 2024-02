Man Wah Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Man Wah Holdings":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Man Wah war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Auch in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Man Wah in den sozialen Medien. Weder gab es übermäßig positive noch übermäßig negative Diskussionen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) auf Basis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 68,57 deutet darauf hin, dass die Man Wah-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) wird, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Man Wah-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was 37,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 4,46 Prozent, und Man Wah liegt aktuell 47,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Stimmungslage in den sozialen Netzwerken, eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und eine schlechte Performance im Branchenvergleich.