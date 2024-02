Man Shun Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Man Shun betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Man Shun derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Man Shun überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Man Shun daher für diese Stufe die Gesamtbewertung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Man Shun derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55%. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.