Man Shun Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet, in diesem Fall 7 Tage. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Man Shun liegt bei 50 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird ein Wert von 39,39 ermittelt, was ebenfalls zu einer „neutralen“ Einschätzung führt. Insgesamt wird die Man Shun daher als „neutral“ bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Man Shun derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,24%. Dies führt zu einer „Schlecht“-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Man Shun neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als „neutral“ eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf Man Shun zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Man Shun-Aktie ein „Neutral“-Rating.