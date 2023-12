Man Shun Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "AROA BIOSURGERY Ltd":

Derzeitiger Status von Man Shun

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Man Shun bei 34, was bedeutet, dass die Börse 34,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Man Shun zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche wird für Man Shun 28 Prozent weniger gezahlt. Das Durchschnitts-KGV für Unternehmen im Bereich "Bauwesen" liegt momentan bei 48, wodurch der Titel von Man Shun als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Man Shun im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,31 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 6,31 %. Hierdurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch aus der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Man Shun wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Man Shun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.