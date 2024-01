Man Shun Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Man Shun-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,158 HKD um -7,06 Prozent unter dem GD200 (0,17 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,15 HKD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Man Shun-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Man Shun bei -48,2 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -5,64 Prozent. Auch hier liegt Man Shun mit 42,55 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 40,93, was 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Das letzte Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien lag auf der Aktie von Man Shun, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Man Shun, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.