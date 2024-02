Man Shing Global Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Man Shing Global hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,17%. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Man Shing Global-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Man Shing Global liegt bei 61,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Man Shing Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,059 HKD liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von -15,71 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung von -15,71 Prozent. Insgesamt wird die Man Shing Global-Aktie daher auch für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.