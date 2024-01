Man Shing Global Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Man Shing Global liegt bei 100, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 63,89 an, was auf eine "neutrale" Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Man Shing Global mit -14,13 Prozent mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10 Prozent aufweist, liegt Man Shing Global mit 4,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Man Shing Global liegt bei 2,28 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 206. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gutes" Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Man Shing Global mit 0,065 HKD um 18,75 Prozent unter dem GD200 (0,08 HKD) liegt, was ein "schlechtes" Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,07 HKD ein "schlechtes" Signal auf, da der Abstand -7,14 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Man Shing Global-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.