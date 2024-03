Man Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung auf dem Aktienmarkt für Man -Jersey ist hauptsächlich positiv, wie unsere Analysten anhand der sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Dies führt dazu, dass die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Man -Jersey bei 224,86 GBP, während die Aktie selbst bei 259,3 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +15,32 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 238,82 GBP, was zu einem Abstand von +8,58 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,21 Punkte, was bedeutet, dass die Man -Jersey Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen auf den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Man -Jersey Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.