Man Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Man -Jersey lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Man -Jersey diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der Man -Jersey-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren 3 Bewertungen "gut", 2 waren "neutral" und keine war "schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich also eine "gute" Bewertung für das Wertpapier. Allerdings ergab die Analyse jüngerer Berichte ein durchschnittliches Rating von "neutral". Die durchschnittlichen Kursziele ergaben eine mögliche Steigerung der Aktie um 18,97 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 234,1 GBP. Die abgeleitete Empfehlung lautet daher "gut". Zusammenfassend erhält Man -Jersey also insgesamt ein "gutes" Rating von den Analysten.

Das langfristige Stimmungsbild für die Aktie von Man -Jersey wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Man -Jersey aktuell bei 220,65 GBP, was als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 234,1 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von +6,1 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von +6,5 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse also "gut".