Man Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Man -Jersey-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 40 erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich zum 25-Tage-RSI (40,64) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Man -Jersey-Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Man -Jersey bei 221,31 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 234,3 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +5,87 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 228,41 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Man -Jersey-Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 278,5 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 18,86 Prozent hinweist. Daher wird auch hier die Aktie als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Man -Jersey-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion bleibt unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Man -Jersey-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.